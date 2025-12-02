21:11  02 грудня
02 грудня 2025, 21:11

У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи

2 грудня 2025 року в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відбулося відкриття бронзового погруддя Івана Мазепи, приурочене до дня Всеукраїнського референдуму 1991 року, коли українці проголосували за незалежність

Про це повідомляє Суспільне Культура, передає RegioNews.

Цей культурний захід став важливим етапом у відновленні історичної пам'яті та вшануванні значущих постатей в історії України.

Унікальність погруддя

Матеріал: Погруддя виготовлене з бронзи, а прототипом для нього стала прижиттєва гравюра Мартіна Бернігерота, яка передає реалістичні риси гетьмана.

Постамент: Для основи скульптури використано гранітний цоколь, який залишився після руйнації Успенського собору в 1941 році, а також частини різьбленого іконостаса цього храму. Це символічно, оскільки саме на цей собор Іван Мазепа разом із матір'ю Марією Магдалиною зробили щедрі пожертви.

Участь в культурному проекті

Погруддя стало частиною виставки "Мазепа. Стратегія європейської України", яка проходить у 4-му корпусі Києво-Печерської лаври. На виставці представлені документи, твори мистецтва, старовинні предмети побуту, коштовності, зброя та стародруки, що відображають історію України кінця XVII — початку XVIII століття.

Іван Мазепа — історична постать

Іван Мазепа був видатним українським політичним і військовим діячем, гетьманом Війська Запорозького в період з 1687 по 1709 рік. Він залишив значний слід в історії, виступаючи за національні інтереси України, зокрема в період Північної війни.

Однак, після того як він у 1708 році змінив свою лояльність і підтримав шведів у боротьбі проти Росії, Мазепа був відлучений від церкви і на довгі століття став символом опору. Російський цар Петро I наказав знищити його столицю Батурин і наклав анафему на Мазепу, яка зберігалася до початку XXI століття.

Визнання Мазепи

Незважаючи на анафему, Мазепу почали відновлювати в Україні та за кордоном. У 2018 році Вселенський патріархат заявив, що не визнає накладену Російською церквою анафему. І навіть у 2023 році, у Києво-Печерській Лаврі була проведена панахида за гетьманом, вперше за всю історію цього монастиря.

Це погруддя Івана Мазепи — не лише пам'ятка, а й важливий символ відновлення історичної правди та вшанування однієї з найважливіших постатей в історії української державності.

