Нові правила вакцинації: що зміниться для дітей у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань

Про це повідомив Центр Громадського здоров'я, передає RegioNews.

Головне нововведення – додана однократна безоплатна вакцинація проти ВПЛ для дівчат віком 12-13 років найсучаснішою 9-валентною вакциною.

Серед інших змін:

Гепатит B: щеплення проводитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців сучасними комбінованими вакцинами, які також захищають від кашлюку, дифтерії, правця та хіб-інфекції. За медичними показами перше щеплення можуть робити у пологовому будинку протягом перших двох діб життя.

щеплення проводитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців сучасними комбінованими вакцинами, які також захищають від кашлюку, дифтерії, правця та хіб-інфекції. За медичними показами перше щеплення можуть робити у пологовому будинку протягом перших двох діб життя. КПК (кір, паротит, краснуха) : вакцинація тепер відбуватиметься у 1 та 4 роки замість 1 та 6 років, що дозволить захистити дітей раніше та зменшити ризик ускладнень.

: вакцинація тепер відбуватиметься у 1 та 4 роки замість 1 та 6 років, що дозволить захистити дітей раніше та зменшити ризик ускладнень. Туберкульоз: щеплення вакциною БЦЖ робитимуть на другу добу життя дитини замість третьої–п’ятої.

щеплення вакциною БЦЖ робитимуть на другу добу життя дитини замість третьої–п’ятої. Поліомієліт: впроваджується повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ) у віці 2, 4, 6, 18 місяців та в 6 років.

Як додали в ЦГЗ, зміни набувають чинності з 1 січня 2026 року. Сімейні лікарі допоможуть адаптувати індивідуальні графіки вакцинації для вашої дитини з урахуванням нових рекомендацій.

Нагадаємо, в Україну доставили 26 000 доз антирабічної вакцини, які надала Всесвітня організація охорони здоров'я як гуманітарну допомогу. Попит на вакцину стрімко зростає. За даними ЦГЗ, за останні три роки щомісячне використання препарату зросло майже у шість разів.