Фото из открытых источников

В Украине за последнюю неделю изменились цены на фрукты. В частности, на импортную продукцию

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Яблоки в Украине подешевели до 20-35 гривен за килограмм. Предложение мандарина увеличилось, поэтому цены упали до 55-85 гривен за килограмм. Апельсины подорожали до 65-120 гривен за килограмм.

Киви и хурма стали дешевле, чем на прошлой неделе. При этом слива подорожала до 25-80 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.