В Україні змінились ціни на фрукти: скільки тепер коштують яблука та мандарини
В Україні за останній тиждень змінились ціни на фрукти. Зокрема, на імпортну продукцію
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Яблука в Україні подешевшали до 20-35 гривень за кілограм. Пропозиція мандарину збільшилась, тож ціни впали до 55-85 гривень за кілограм. Апельсини подорожчали до 65-120 гривень за кілограм.
Ківі та хурма стали дешевші, аніж минулого тижня. При цьому слива подорожчала до 25-80 гривень за кілограм.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.
01 грудня 2025
