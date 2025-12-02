Фото з відкритих джерел

В Україні за останній тиждень змінились ціни на фрукти. Зокрема, на імпортну продукцію

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Яблука в Україні подешевшали до 20-35 гривень за кілограм. Пропозиція мандарину збільшилась, тож ціни впали до 55-85 гривень за кілограм. Апельсини подорожчали до 65-120 гривень за кілограм.

Ківі та хурма стали дешевші, аніж минулого тижня. При цьому слива подорожчала до 25-80 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.