15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2025, 14:40

З 2026 року в Україні заборонять "коньяк": що відомо

01 грудня 2025, 14:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З 1 січня 2026 року в Україні офіційно заборонять використовувати назву "коньяк" для алкогольного напою. Його виробники та магазини повинні будуть маркувати напій як "бренді"

Про це повідомляє видання "Forbes Україна", передає RegioNews.

Причина змін – виконання зобов'язань України перед Європейським Союзом за Угодою про асоціацію.

Назва "коньяк" має географічне значення та пов'язана з однойменним регіоном у Франції. В ЄС подібні напої, які не вироблені у Коньяку, продаються під маркуванням "бренді".

Виробники напою визнають, що далеко не всі змогли підготуватися до ребрендингу. Частина компаній, зокрема великі підприємства, втратили кошти через війну.

За оцінками фахівців, зміна назви може знизити продажі на 25-30% і потребуватиме додаткових витрат для виробників – від 500 000 до 600 000 євро на компанію. Профільні асоціації та деякі виробники вже звернулися до уряду з проханням відтермінувати ребрендинг на 10 років.

Мінекономіки, проте, наголошує, що зміни обов'язкові, а порушення правил маркування тягнутиме за собою штрафи для виробників від 43 235 до 129 705 грн за кожне порушення.

Магазини зможуть реалізувати наявні запаси "коньяку" до кінця 2026 року, однак неправильне маркування може вважатися порушенням прав споживачів із штрафом до 850 грн.

Нагадаємо, в Україні очікується зростання цін на продукти перед зимовими святами. Таку думку висловив економіст Олег Пендзин. За його словами, підвищення цін найбільше торкнеться м’яса, молочних продуктів, жирів, сала та яєць. Основною причиною називають збільшення попиту на ці товари у святковий період.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна алкоголь коньяк магазин виробництво виробники
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 15:47
Єрмак залишається із Зеленським? Ще трішки – і все стане очевидним
01 грудня 2025, 15:23
Стріляти, рятувати, орієнтуватися: запорізькі педагоги пройшли курс Нацспротиву
01 грудня 2025, 15:15
Євросоюз зміцнить обороноздатність України: що обіцяють
01 грудня 2025, 15:05
У Чернівцях чоловік посеред вулиці почав стрілянину: що сталось
01 грудня 2025, 14:55
У Польщі готуються заарештувати українців, підозрюваних у диверсії на залізниці
01 грудня 2025, 14:52
На Тернопільщині фургон зіткнувся із фурою, загинув водій
01 грудня 2025, 14:15
Комуналка, книги та донати ЗСУ: як українці витрачають "зимову тисячу"
01 грудня 2025, 14:01
На Житомирщині зафарбували мурал з Ісусом: названа причина
01 грудня 2025, 13:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »