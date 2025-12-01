З 2026 року в Україні заборонять "коньяк": що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 1 січня 2026 року в Україні офіційно заборонять використовувати назву "коньяк" для алкогольного напою. Його виробники та магазини повинні будуть маркувати напій як "бренді"

Про це повідомляє видання "Forbes Україна", передає RegioNews.

Причина змін – виконання зобов'язань України перед Європейським Союзом за Угодою про асоціацію.

Назва "коньяк" має географічне значення та пов'язана з однойменним регіоном у Франції. В ЄС подібні напої, які не вироблені у Коньяку, продаються під маркуванням "бренді".

Виробники напою визнають, що далеко не всі змогли підготуватися до ребрендингу. Частина компаній, зокрема великі підприємства, втратили кошти через війну.

За оцінками фахівців, зміна назви може знизити продажі на 25-30% і потребуватиме додаткових витрат для виробників – від 500 000 до 600 000 євро на компанію. Профільні асоціації та деякі виробники вже звернулися до уряду з проханням відтермінувати ребрендинг на 10 років.

Мінекономіки, проте, наголошує, що зміни обов'язкові, а порушення правил маркування тягнутиме за собою штрафи для виробників від 43 235 до 129 705 грн за кожне порушення.

Магазини зможуть реалізувати наявні запаси "коньяку" до кінця 2026 року, однак неправильне маркування може вважатися порушенням прав споживачів із штрафом до 850 грн.

