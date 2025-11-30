Втрати РФ на війні в Україні: у Генштабі назвали кількість знищених загарбників
Станом на ранок 30 листопада 2025 року ЗСУ знищили 1 172 860 окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 172 860 (+1 160) осіб
- танків – 11 386 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 672 (+14) од.
- артилерійських систем – 34 740 (+7) од.
- РСЗВ – 1 552 (+2) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+29) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 512 (+49) од.
- спеціальна техніка – 4 010 (+0) од.
Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать тіньовому флоту РФ. Операція була проведена спільно 13 Головним Управлінням військової контррозвідки СБУ та Військово-морськими силами України.
