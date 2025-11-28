11:51  28 листопада
28 листопада 2025, 12:26

Національний роумінг працюватиме й після війни – нардеп Олена Шуляк

28 листопада 2025, 12:26
Фото: з особистого архіву
Стало відомо, чи працюватиме нацроумінг після воєнного стану

Послуга національного роумінгу працюватиме й після завершення воєнного стану. Президент України Володимир Зеленський уже підписав відповідний законопроєкт, розроблений і поданий Мінцифрою та парламентським комітетом із цифрової трансформації.

"Держава вдосконалила механізм національного роумінгу. Відтепер він працюватиме й після завершення війни. Мобільні оператори й надалі зможуть підстраховувати одне одного, що дасть змогу українцям залишатися на зв'язку під час довгих вимкнень електроенергії чи інших кризових ситуацій, що надзвичайно важливо для наших регіонів і громад. Партія "Слуга Народу" й наші депутати підтримали відповідний законопроєкт і будуть підтримувати надалі всі подібні ініціативи, спрямовані на покращення мобільного інтернету та зв'язку, та долучатися до їхнього розроблення", – прокоментувала голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

Національний роумінг, нагадують у політичній силі, держава запровадила на початку повномасштабної війни. Ця послуга дає можливість користуватися мережею інших операторів, якщо своя недоступна – тобто перемикатися між Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт і тарифів.

Запуск такого механізму, акцентують у "Слузі Народу", став ефективним інструментом, який забезпечує зв'язок мільйонам українців під час затяжних блекаутів, спричинених російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

Щоб скористатися послугою нацроумінгу, необхідно зробити такі кроки на мобільному телефоні.

1. Вимкніть автовибір мережі:

  • на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор;
  • на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

2. Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

4. Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", днями стартувала програма "Зимової підтримки". В її межах так само, як і минулого року, кожен українець, дорослий чи дитина, можуть отримати 1000 грн. Оформити заявку можна двома способами: онлайн через застосунок "Дія" або у відділенні "Укрпошти".

