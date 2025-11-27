Ілюстративне фото

У січні-жовтні Україна імпортувала тракторів на понад 700 мільйонів доларів. Це на 6,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Переважно в Україні ввозили трактори із США: 22% загального імпорту цієї техніки, на 154 мільйони доларів. Також ввозили трактори з Китаю (17,2%, або 121,1 мільйона доларів), Німеччини (16,4%, або 115,6 мільйона доларів).

Імпорт з інших країн у січні-жовтні скоротився на 17,7% (тобто, до 313,1 мільйона доларів).

"Від початку поточного року обсяги імпорту тракторів до України демонстрували від’ємну динаміку: в січні вони були меншими на третину порівняно з січнем-2024, але вже за підсумками першого півріччя показники майже зрівнялися з минулорічними", - кажуть в Державній митній службі.

