19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
27 листопада 2025, 18:30

Україна імпортувала тракторів на понад 700 мільйонів доларів

27 листопада 2025, 18:30
Ілюстративне фото
У січні-жовтні Україна імпортувала тракторів на понад 700 мільйонів доларів. Це на 6,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Переважно в Україні ввозили трактори із США: 22% загального імпорту цієї техніки, на 154 мільйони доларів. Також ввозили трактори з Китаю (17,2%, або 121,1 мільйона доларів), Німеччини (16,4%, або 115,6 мільйона доларів).

Імпорт з інших країн у січні-жовтні скоротився на 17,7% (тобто, до 313,1 мільйона доларів).

"Від початку поточного року обсяги імпорту тракторів до України демонстрували від’ємну динаміку: в січні вони були меншими на третину порівняно з січнем-2024, але вже за підсумками першого півріччя показники майже зрівнялися з минулорічними", - кажуть в Державній митній службі.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

