26 листопада 2025, 14:28

В Україну надійшло 26 тисяч доз вакцини від сказу: хто й коли отримає

26 листопада 2025, 14:28
В Україну доставили 26 000 доз антирабічної вакцини, які надала Всесвітня організація охорони здоров'я як гуманітарну допомогу

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що розподіл і доставка в регіони стартували 24 листопада.

У грудні країна очікує ще 60 105 доз – це закупівля за кошти держбюджету на 2025 рік. Ще 200 тисяч доз перебувають на етапі закупівлі державним підприємством "Медичні закупівлі України".

Потреба у вакцині стрімко зростає: за даними ЦГЗ, за три роки щомісячне використання збільшилося майже в шість разів – від 3,5 тисячі доз у 2022 році до 18 тисяч у вересні 2025 року. Причина – збільшення кількості випадків укусів і звернень.

Сказ – смертельна вірусна інфекція, яка передається людині переважно через укуси тварин. Врятувати життя може лише оперативна постконтактна профілактика – вакцинація, а в окремих випадках і введення імуноглобуліну.

Профілактика на рівні тварин – обов’язкова: вакцинацію домашніх і свійських тварин проводять ветеринари Держпродспоживслужби.

Навіть контакт слини тварини з ушкодженою шкірою може бути показанням для початку лікування.

Усі Центри антирабічної допомоги по Україні можна знайти за посиланням МОЗ.

У разі відмови у наданні допомоги пацієнтів просять телефонувати на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201.

Нагадаємо, на початку листопада у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна мешканка Волині, у якої підозрювали сказ. Рідні жінки розповіли, що 8 серпня вона підібрала маленького котика, який її вкусив. На укус спочатку не звернули уваги ні сама жінка, ні лікарі. Через це антирабічне лікування не було проведене вчасно, і хвороба розвинулась.

