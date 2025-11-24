Сумоїст із Вінниці став переможцем престижного турніру в Японії

фото: nikkansports.com

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Nikkan Sports.

Нашу країну на престижному турнірі Kyushu Basho у Фукуоці представляли двоє спортсменів – Сісі Масару (справжнє ім'я – Сергій Соколовський) та Аонісікі Арата (Данило Явгусишин).

Явгусишин здобув 12 перемог і вийшов до чемпіонського плей-офф, де його суперником став монгольський спортсмен Хосьорю Томокацу (Сугаррагчаагійин Бямбасурен).

У вирішальному бою 21-річний уродженець Вінниці переміг завдяки технічному кидку окурінаге, здолавши фаворита вже вчетверте за кар'єру.

Цікаво, що Данило Явгусишин провів лише 14 турнірів у кар'єрі перед тим, як здобув найпрестижніший трофей.

