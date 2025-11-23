14:45  23 листопада
Тато колише труну із тілом своєї дитини: у Тернополі прощаються із загиблою жінкою та її дітьми
11:49  23 листопада
Прорив у лікуванні діабету 1-го типу вперше за 100 років: нова терапія допомагає організму виробляти власний інсулін
09:00  23 листопада
Масштабна нічна атака на Дніпропетровщину: 16 поранених, серед них 11-річна дитина
23 листопада 2025, 18:00

Український співак Melovin отримав пропозицію від військового прямо на Майдані Незалежності

23 листопада 2025, 18:00
Фото: Instagram/melovin_official
На Майдані Незалежності відбувся публічний романтичний момент за участю українського співака Melovin

Про це український співак повідомив на власній сторінці в Instagram, передає RegioNews.

У Києві на Майдані Незалежності відбулася несподівана романтична подія за участю відомого українського співака Melovin. Під час публічного заходу військовий зробив йому пропозицію, що викликало жваве обговорення у соціальних мережах.

Музикант поділився емоціями від події:

"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так"".

Його коментар активно поширюють користувачі онлайн-платформ.

Подія відбулася на Майдані Незалежності

Подія відбулася на тлі символічного місця для українців, що додає особливого значення моменту. Водночас вона показує, що навіть у період складних подій у країні люди знаходять час для особистого життя та важливих рішень.

На фото Melovin ділиться емоціями

Соцмережі активно обговорюють цей випадок, відзначаючи поєднання особистої радості та національного символізму. Фанати музиканта висловлюють підтримку та вітають нову сторінку його життя.

Раніше повідомлялося, акторка Ксенія Мішина категорично відмовилася від ідеї повторного одруження, назвавши це непотрібними "штампами в головах" і заявивши, що пишається статусом матері-одиначки.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
