У Києві на Майдані Незалежності відбулася несподівана романтична подія за участю відомого українського співака Melovin. Під час публічного заходу військовий зробив йому пропозицію, що викликало жваве обговорення у соціальних мережах.

Музикант поділився емоціями від події:

"На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так"".

Його коментар активно поширюють користувачі онлайн-платформ.

Подія відбулася на Майдані Незалежності

Подія відбулася на тлі символічного місця для українців, що додає особливого значення моменту. Водночас вона показує, що навіть у період складних подій у країні люди знаходять час для особистого життя та важливих рішень.

На фото Melovin ділиться емоціями

Соцмережі активно обговорюють цей випадок, відзначаючи поєднання особистої радості та національного символізму. Фанати музиканта висловлюють підтримку та вітають нову сторінку його життя.

