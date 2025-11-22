Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"

фото: tsn.ua

Майже 10 мільйонів громадян України подали заявку на «Зимову підтримку» через «Дію» або мережу «Укрпошти»

Як передає RegioNews, про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями.

За його словами, перші виплати за програмою "Зимова підтримка" розпочнуться уже наступного тижня. Кошти можна буде використовувати до кінця червня 2026 року.

"Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", – написав президент.

Раніше ми повідомляли про те, як отримати 1000 грн від держави. За словами експертів, темп та обсяг подачі заявок свідчать про своєчасність і необхідність програми зимової підтримки.