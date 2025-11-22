14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
22 листопада 2025, 15:11

Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"

22 листопада 2025, 15:11
фото: tsn.ua
Майже 10 мільйонів громадян України подали заявку на «Зимову підтримку» через «Дію» або мережу «Укрпошти»

Як передає RegioNews, про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями.

За його словами, перші виплати за програмою "Зимова підтримка" розпочнуться уже наступного тижня. Кошти можна буде використовувати до кінця червня 2026 року.

"Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", – написав президент.

Раніше ми повідомляли про те, як отримати 1000 грн від держави. За словами експертів, темп та обсяг подачі заявок свідчать про своєчасність і необхідність програми зимової підтримки.

21 листопада 2025
07 серпня 2025
