Миллионы пользователей в мире и в Украине почувствовали перебои в работе сайтов из-за нового сбоя серверов Cloudflare

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Сегодня снова наблюдаются масштабные перебои в работе многих сайтов и онлайн-сервисов из-за проблем с серверами Cloudflare. Пользователи сообщают о частичной недоступности ресурсов, как в западных странах, так и в Украине.

Согласно сообщениям подписчиков различных каналов в Telegram, пользователи массово жалуются на сбои в работе популярных сервисов. Проблемы затронули как крупные международные платформы, так и украинские сайты.

Cloudflare – один из самых больших провайдеров CDN и облачной безопасности в мире. Падение его серверов влечет за собой масштабные перебои в работе интернет-ресурсов, ведь через эту систему проходит значительная часть глобального трафика.

Специалисты советуют пользователям следить за официальными обновлениями от Cloudflare и проверять статус в сервисах мониторинга до тех пор, пока проблема не будет устранена. Последствия сбоев испытывают миллионы пользователей во всем мире, а масштабы перебоев уточняются.

