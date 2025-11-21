19:39  21 ноября
21 ноября 2025, 19:40

Масштабные сбои наблюдаются на украинских сайтах и сервисах из-за проблем с Cloudflare

21 ноября 2025, 19:40
Фото: из открытых источников
Миллионы пользователей в мире и в Украине почувствовали перебои в работе сайтов из-за нового сбоя серверов Cloudflare

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Сегодня снова наблюдаются масштабные перебои в работе многих сайтов и онлайн-сервисов из-за проблем с серверами Cloudflare. Пользователи сообщают о частичной недоступности ресурсов, как в западных странах, так и в Украине.

Согласно сообщениям подписчиков различных каналов в Telegram, пользователи массово жалуются на сбои в работе популярных сервисов. Проблемы затронули как крупные международные платформы, так и украинские сайты.

Cloudflare – один из самых больших провайдеров CDN и облачной безопасности в мире. Падение его серверов влечет за собой масштабные перебои в работе интернет-ресурсов, ведь через эту систему проходит значительная часть глобального трафика.

Специалисты советуют пользователям следить за официальными обновлениями от Cloudflare и проверять статус в сервисах мониторинга до тех пор, пока проблема не будет устранена. Последствия сбоев испытывают миллионы пользователей во всем мире, а масштабы перебоев уточняются.

Напомним, 8 ноября въезд и выезд из Украины был полностью парализован из-за масштабного сбоя в базе данных таможни – пограничники остановили все пропускные операции на границе без четкого срока восстановления.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
