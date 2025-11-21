Фото: з відкритих джерел

Мільйони користувачів у світі та в Україні відчули перебої у роботі сайтів через новий збій серверів Cloudflare

Про це повідомляють в місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

Сьогодні знову спостерігаються масштабні перебої у роботі багатьох сайтів та онлайн-сервісів через проблеми з серверами Cloudflare. Користувачі повідомляють про часткову недоступність ресурсів як у західних країнах, так і в Україні.

За повідомленням підписників різних каналів у Telegram, користувачі масово скаржаться на збої у роботі популярних сервісів. Проблеми зачепили як великі міжнародні платформи, так і українські сайти.

Cloudflare – один із найбільших провайдерів CDN і хмарної безпеки у світі. Падіння його серверів спричиняє масштабні перебої в роботі інтернет-ресурсів, адже через цю систему проходить значна частина глобального трафіку.

Фахівці радять користувачам слідкувати за офіційними оновленнями від Cloudflare і перевіряти статус у сервісах моніторингу, поки проблема не буде вирішена. Наслідки збоїв відчувають мільйони користувачів по всьому світу, а масштаби перебоїв уточнюються.

