Украинские военные могут подать рапорт на дополнительный отпуск онлайн

иллюстративное фото: из открытых источников

В "Армии+" теперь можно подать рапорт на дополнительный отпуск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны.

На дополнительный отпуск могут претендовать защитники, относящиеся к следующим категориям:

• участники боевых действий и приравненные к ним;

• люди с инвалидностью в результате войны;

• участники войны, в том числе те, кто служил в Вооруженных силах СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО;

• члены семей погибших/умерших ветеранов войны, защитников и защитниц;

• военные, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Продолжительность отпуска зависит от категории заявителя и может составлять до 14 или 21 дня.

Напомним, недавно в приложении "Армия+" заработала новая функция для военных. Военным разрешили онлайн-перевод между ВСУ и Нацгвардией.