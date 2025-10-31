Украинские военные могут подать рапорт на дополнительный отпуск онлайн
В "Армии+" теперь можно подать рапорт на дополнительный отпуск
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны.
На дополнительный отпуск могут претендовать защитники, относящиеся к следующим категориям:
• участники боевых действий и приравненные к ним;
• люди с инвалидностью в результате войны;
• участники войны, в том числе те, кто служил в Вооруженных силах СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО;
• члены семей погибших/умерших ветеранов войны, защитников и защитниц;
• военные, имеющие особые заслуги перед Родиной.
Продолжительность отпуска зависит от категории заявителя и может составлять до 14 или 21 дня.
Напомним, недавно в приложении "Армия+" заработала новая функция для военных. Военным разрешили онлайн-перевод между ВСУ и Нацгвардией.