20 ноября 2025, 19:47

В Украине от осложнений гриппа и ОРВИ уже умерли 71 человек – ЦОЗ

20 ноября 2025, 19:47
Иллюстративное фото: из открытых источников
За прошедшую неделю в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 109 645 человек, из них 62 698 – дети

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья, передает RegioNews.

Отмечается, что в течение 10-16 ноября в больницы госпитализированы 1584 детей и 2712 взрослых.

На данный момент эпидемический порог не превышен ни в одной области, уровень заболеваемости остается стабильным.

В общем с начала текущего эпидемического сезона количество умерших от гриппа и ОРВИ составляет 71 случай. Все они – среди лиц, у которых был положительный результат теста на COVID-19.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

