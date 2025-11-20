В Україні від ускладнень грипу та ГРВІ вже померли 71 людина – ЦГЗ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

За минулий тиждень в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 109 645 осіб, з них 62 698 – діти

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що протяго 10-16 листопада до лікарень госпіталізовано 1 584 дітей та 2 712 дорослих.

Наразі епідемічний поріг не перевищено в жодній області, рівень захворюваності залишається стабільним.

Загалом з початку поточного епідемічного сезону кількість померлих від грипу та ГРВІ становить 71 випадок. Усі вони – серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.