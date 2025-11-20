Розмінування в Україні: фермери отримали ще понад 34 тисяч гектарів

Фото з відкритих джерел

З початку року в Україні було очищено від вибухонебезпечних предметів 34,3 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення. При цьому в Міноборони зазначають, що було прийнято низку важливих рішень, які вплинуть на подальше вдосконалення і розвиток протимінної діяльності в Україні

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що з початку року в Україні було обстежено понад 43 тисячі гектарів. За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, тепер до виконання завдань з нетехнічного обстеження земель сільськогосподарського призначення першочергово будуть залучатися урядові оператори протимінної діяльності.

Крім того, у деяких випадках вирішили залучати до проведення неприбуткових операторів протимінної діяльності.

Нагадаємо, раніше своїм прогнозом ділились у Рахунковій палаті. На думку експертів, повністю очистити сільськогосподарські землі в Україні від небезпечних предметів та повернути їх належним чином в обробіток, вдасться лише приблизно через 83 роки.