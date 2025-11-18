Фото: Экодия

Бердянск и ряд городов на юге Украины могут оказаться под водой из-за повышения уровня моря, вызванного глобальным потеплением

Об этом Телеграфу сообщила глава правления Гринпис в Украине Евгения Засядько, передает RegioNews.

Бердянск оказался среди городов, которые могут пострадать от повышения уровня воды из-за глобального потепления. Согласно прогнозам, если вода поднимется на один метр, под угрозой окажутся не только городские территории, но и сельскохозяйственные земли, промышленные зоны и даже военные полигоны. В южных регионах Украины может быть затоплено около 1,168 млн гектаров.

Председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько отмечает, что удержать потепление в пределах +1,5 ° C уже практически невозможно. К концу столетия среднегодовая температура на планете может возрасти на 4°C. Сценарии с повышением воды до одного метра предполагают затопление городов Одесса, Николаев, Бердянск, Скадовск и других прибрежных территорий. Например, по оценкам экспертов, в Бердянске под риском окажется около 30% территории, в Голой Пристани – 75%, а в Одессе – 17%.

Исследования общественной организации "Экодия" показывают, что среди затопленных земель будут 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 35 тысяч гектаров с инфраструктурными сооружениями. Учтены даже территории, которые находятся под оккупацией. По словам Засядько, эти сценарии могут реализоваться уже после 2100 года, если глобальное потепление не будет сдержано.

Эксперт отмечает, что сокращение выбросов парниковых газов должно происходить системно и на международном уровне. Важную роль в этом играют США и другие крупные экономики. В то же время выход США из Парижского соглашения затрудняет реализацию глобальных мер по борьбе с изменением климата.

