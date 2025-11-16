17:23  16 листопада
На Волині 12-річний хлопець потрапив у реанімацію через алкоголь: як покарали матір
13:51  16 листопада
У Дніпрі легковик спровокував ДТП: фура перекинулась і протаранила будівлю
13:13  16 листопада
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2025, 18:18

Синоптики попереджають: сильний вітер накриє Карпати та західні області

16 листопада 2025, 18:18
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються у понеділок, 17 листопада

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Так, у Карпатах, західних регіонах країни, а також у Вінницькій та Житомирській областях протягом дня прогнозуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

Встановлений жовтий рівень небезпечності (I рівень).

Погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичного сектору, будівельних та комунальних служб, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.

Жителям цих регіонів і водіям радять бути особливо обачними, враховуючи прогноз погоди під час планування подорожей і виконання робіт на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу. За даними синоптиків, найближчими днями збережеться прохолодна, але безсніжна погода.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна вітер Синоптики попередження Укргідрометцентр осінь листопад
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Лідер гурту "Скай" Олег Собчук потрапив до лікарні: усі подробиці
16 листопада 2025, 17:53
На Волині 12-річний хлопець потрапив у реанімацію через алкоголь: як покарали матір
16 листопада 2025, 17:23
Після Міндічгейту артисти відмовляються співпрацювати з "Кварталом-95"
16 листопада 2025, 16:29
На Полтавщині чоловік загинув під потягом: поліція встановлює деталі
16 листопада 2025, 15:53
На Херсонщині РФ обстріляла маршрутку та поліцейське авто: є загиблі та поранені
16 листопада 2025, 15:35
Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області та базу БпЛА "Рубікон"
16 листопада 2025, 15:07
Мін Діч: діагноз хронічної хвороби української влади
16 листопада 2025, 14:44
У Харкові дрон РФ влучив у дитячий майданчик
16 листопада 2025, 14:18
У Дніпрі легковик спровокував ДТП: фура перекинулась і протаранила будівлю
16 листопада 2025, 13:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »