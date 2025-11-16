Синоптики попереджають: сильний вітер накриє Карпати та західні області

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються у понеділок, 17 листопада

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Так, у Карпатах, західних регіонах країни, а також у Вінницькій та Житомирській областях протягом дня прогнозуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

Встановлений жовтий рівень небезпечності (I рівень).

Погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичного сектору, будівельних та комунальних служб, а також вплинути на безпеку дорожнього руху.

Жителям цих регіонів і водіям радять бути особливо обачними, враховуючи прогноз погоди під час планування подорожей і виконання робіт на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу. За даними синоптиків, найближчими днями збережеться прохолодна, але безсніжна погода.