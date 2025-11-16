13:51  16 листопада
16 листопада 2025, 15:07

Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області та базу БпЛА "Рубікон"

16 листопада 2025, 15:07
Скриншот із відео
Українські захисники завдали ударів по важливих об'єктах інфраструктури Росії, які відіграють ключову роль у забезпеченні армії

Про це повідомила пресслужба Генштабу, передає RegioNews.

Так, Сили оборони вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області РФ. Його потужність становить 8,8 млн тонн переробки на рік, а продукція включає понад 20 видів товарних нафтопродуктів.

Підприємство є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

У районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу, ступінь пошкоджень уточнюється.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено базу зберігання ударних БпЛА підрозділу"Рубікон" та перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів.

Також уточнено наслідки попереднього удару по Рязанському НПЗ:

  • пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6,
  • резервуар з нафтопродуктами,
  • естакаду трубопроводів.

У Силах оборони наголошують, що продовжать дії, спрямовані на зниження наступального потенціалу російських окупаційних військ і примушення РФ припинити агресію проти України.

Нагадаємо, українські військові завдали точкового удару по місцю зберігання та обслуговування російських ударних безпілотників "Оріон" у тимчасово окупованому Криму.

Росія Україна війна ЗСУ Завод НПЗ Сили оборони
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
