Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області та базу БпЛА "Рубікон"

Скриншот із відео

Українські захисники завдали ударів по важливих об'єктах інфраструктури Росії, які відіграють ключову роль у забезпеченні армії

Про це повідомила пресслужба Генштабу, передає RegioNews.

Так, Сили оборони вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області РФ. Його потужність становить 8,8 млн тонн переробки на рік, а продукція включає понад 20 видів товарних нафтопродуктів.

Підприємство є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

У районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу, ступінь пошкоджень уточнюється.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено базу зберігання ударних БпЛА підрозділу"Рубікон" та перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів.

Також уточнено наслідки попереднього удару по Рязанському НПЗ:

пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6,

резервуар з нафтопродуктами,

естакаду трубопроводів.

У Силах оборони наголошують, що продовжать дії, спрямовані на зниження наступального потенціалу російських окупаційних військ і примушення РФ припинити агресію проти України.

Нагадаємо, українські військові завдали точкового удару по місцю зберігання та обслуговування російських ударних безпілотників "Оріон" у тимчасово окупованому Криму.