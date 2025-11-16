Историческое соглашение с Францией: Зеленский обещает усиление авиации и ПВО

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский анонсировал "историческое соглашение" с Францией для усиления украинской авиации, которое, по его словам, будет заключено в понедельник

Об этом глава государства рассказал в утреннем обращении, передает RegioNews.

"Историческое соглашение мы также подготовили с Францией. Будет значительная ссылка нашей авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей", – отметил Зеленский.

По графику визита это будет в понедельник, 17 ноября.

Также, по словам Зеленского, во вторник состоится его "результативный визит" в Испанию, который готовили давно.

"Еще одна сильная страна, которая присоединилась к партнерам и инициативам, которые нам реально помогают. Самые главные наши цели сегодня – это ПВО, ракеты для ПВО. И после каждого российского удара мы обеспечиваем восстановление наших сил. Это непросто, но мы это делаем", – подчеркнул гарант.

Кроме того, как добавил Зеленский уже есть "договоренности с Грецией о финансировании импорта газа", которые позволят закрыть потребность в "почти 2 миллиардах евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов".

Напомним, правительство Дании и парламентский комитет по обороне согласовали 28-й пакет военной помощи для Украины на сумму около 217 миллионов долларов. Новый пакет включает в себя дополнительное финансирование "датской модели" – программы совместного производства оружия в Украине – в размере 100 миллионов крон.