16 листопада 2025, 11:07

Історична угода з Францією: Зеленський обіцяє посилення авіації та ППО

16 листопада 2025, 11:07
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський анонсував "історичну угоду" з Францією для посилення української авіації, яка, за його словами, буде укладена в понеділок

Про це глава держави розповів у ранковому зверненні, передає RegioNews.

"Історичну угоду ми також підготували з Францією. Буде значне посилання нашої авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей", – зазначив Зеленський.

За графіком візиту, це буде в понеділок, 17 листопада.

Також, за словами Зеленського, у вівторок відбудеться його "результативний візит" в Іспанію, який давно готували.

"Ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів та ініціатив, які нам реально допомагаютьНайголовніші наші цілі сьогодні – це ППО, ракети для ППО. І після кожного російського удару ми забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо", – наголосив гарант.

Крім того, як додав Зеленський вже є "домовленості із Грецією про фінансування імпорту газу", які дозволять закрити потребу в "майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари".

Нагадаємо, уряд Данії та парламентський комітет із оборони узгодили 28-й пакет військової допомоги для України на суму приблизно 217 мільйонів доларів. Новий пакет включає додаткове фінансування "данської моделі" – програми спільного виробництва зброї в Україні – у розмірі 100 мільйонів крон.

