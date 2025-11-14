17:12  14 листопада
14 листопада 2025, 20:30

Що буде з цінами на продукти в Україні: експерт пояснив, що може подорожчати

14 листопада 2025, 20:30
Ілюстративне фото
В Україні на низку продуктів очікують подорожчання. При цьому на тлі хорошого врожаю стабілізувались ціни на овочі

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegoNews.

Водночас в Україні через зростання пропозиції очікується здешевлення цитрусових. Цінники на яйця очікуються стабільні.

"Цьогоріч такі групи товарів, як фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, а також олія соняшникова та інші харчові жири підросли в ціні. Ці три види товарів показали найбільше зростання у відсотковому співвідношенні. Позитивно можна відзначити, що в цьому році стабілізувалися ціни на овочі. Доволі непоганий врожай і пропозиція на ринку склалася в липні-вересні", - каже економічний експерт Максим Гопка.

Аналітик переконаний, що перед новорічними святам буде знову сезонне подорожчання м’яса та м’ясопродуктів. Причина полягатиме у збільшені попиту. Водночас від значного підйому ціни свинину утримує зростання імпорту цьогоріч.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за останній рік у 2,2 раза подорожчали яблука. При цьому експерти прогнозують, що популярний фрукт до кінця року знову зросте в ціні.

ціна продукти
