Зеленский: Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек, но партнеры настаивают на увеличении этого показателя

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно мобилизует ориентировочно 30 тысяч военнослужащих, однако международные партнеры и военное командование призывают усилить темпы мобилизации

Об этом он сказал в интервью Блумбергу, передает RegioNews.

"Это очень непростой вопрос. Стране нужны работающие люди, создают экономику, платят налоги. Именно за счет этих средств мы обеспечиваем армию. Поэтому важно найти тонкий баланс между фронтом и тылом", – отметил глава государства.

По словам президента, правительство продолжает работать над поиском оптимальной модели мобилизации, которая позволит одновременно удерживать оборону и поддерживать экономическую устойчивость страны.

Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что вопрос мобилизации является одним из ключевых в нынешних условиях войны и нуждается в "максимальной честности и со стороны власти, и со стороны общества".

Напомним, 30 октября президент Владимир Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до 3 февраля 2026 года. Это продолжение военного положения и мобилизации в Украине стало уже 17-м с начала полномасштабной войны.