13 листопада 2025, 16:11

Зеленський: Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, але партнери наполягають на збільшенні цього показника

13 листопада 2025, 16:11
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця мобілізує орієнтовно 30 тисяч військовослужбовців, однак міжнародні партнери та військове командування закликають посилити темпи мобілізації

Про це він сказав в інтерв'ю Блумберг, передає RegioNews.

"Це вкрай непросте питання. Країні потрібні люди, які працюють, створюють економіку, платять податки. Саме за рахунок цих коштів ми забезпечуємо армію. Тому важливо знайти тонкий баланс між фронтом і тилом", — зазначив глава держави.

За словами президента, уряд продовжує працювати над пошуком оптимальної моделі мобілізації, яка дозволить водночас утримувати оборону та підтримувати економічну стійкість країни.

Раніше Зеленський неодноразово наголошував, що питання мобілізації є одним із ключових у нинішніх умовах війни та потребує "максимальної чесності і з боку влади, і з боку суспільства".

Нагадаємо, 30 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів – до 3 лютого 2026 року. Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 17-м з початку повномасштабної війни.

