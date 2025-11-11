Відключення світла в Україні: 12 листопада запроваджують обмеження споживання електроенергії

НЕК "Укренерго" попереджає, що 12 листопада у більшості регіонів України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії

Про це йдеться у заяві компанії, передає RegioNews.

Причиною обмежень стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти.

Графіки обмежень:

Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59, обсягом від 2 до 4 черг.

Обмеження потужності для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59.

В "Укренерго" зазначають, що час і обсяг відключень можуть змінюватися, тому важливо слідкувати за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, коли вона доступна за графіком, щоб знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, графіки відключень електроенергії діятимуть в Україні щонайменше до завершення опалювального сезону. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.