Відключення світла в Україні: 12 листопада запроваджують обмеження споживання електроенергії
НЕК "Укренерго" попереджає, що 12 листопада у більшості регіонів України будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії
Про це йдеться у заяві компанії, передає RegioNews.
Причиною обмежень стали наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти.
Графіки обмежень:
- Погодинні відключення: з 00:00 до 23:59, обсягом від 2 до 4 черг.
- Обмеження потужності для промислових споживачів: з 00:00 до 23:59.
В "Укренерго" зазначають, що час і обсяг відключень можуть змінюватися, тому важливо слідкувати за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, коли вона доступна за графіком, щоб знизити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, графіки відключень електроенергії діятимуть в Україні щонайменше до завершення опалювального сезону. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.