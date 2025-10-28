Карпаты накроет штормовой ветер: синоптики предупредили об опасности

Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Об этом сообщил Украинский гидрометеореологический центр, передает RegioNews.

По данным ГСЧС, погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также движение транспорта.

Спасатели призывают во время пребывания в горах избегать выхода на высокогорье, соблюдать правила безопасности и следить за прогнозом погоды.

Напомним, по прогнозу синоптиков, во вторник, 28 октября, практически повсюду будет облачно и дождливо. В Карпатах ожидается снег.