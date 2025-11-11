Завтра в Україні буде холодно і дощитиме

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра значні опади очікуються у західних областях, на сході України та в Криму, а ввечері ще й на Одещині, Вінниччині та Черкащині.

На решті території України або хмарність, або мряка.

Температура повітря буде невисокою, впродовж дня середи в більшості областей України очікується +6…+11 градусів, в Криму, Приазов'ї, на Донеччині та Луганщині повітря прогріється до +12…+16 градусів.

У Києві 12-го листопада очікується +6…+8 градусів.

"Потеплішає у п'ятницю-суботу, до +10…+12 градусів, в неділю знову похолоднішає, до +8 градусів, а в понеділок, 17-го листопада, знову потеплішає до +12 градусів", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, початок листопада здивував українців аномальною погодою. Подекуди стовпчики термометрів піднялись до +17 градусів.