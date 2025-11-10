Відомий в Україні виробник залізної руди зупинив виробництво через російські обстріли

фото: gmk.center

Компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на Єристівському та Полтавському гірничо-збагачувальних комбінатах після російських атак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу компанії.

"Ракетних ударів зазнали енергетичні об'єкти в місті Горішні Плавні, де розташовані виробничі потужності Ferrexpo, а також у сусідньому промисловому місті Кременчук", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботу дочірніх компаній групи – Ferrexpo Poltava Mining та Ferrexpo Yeristovo Mining зупинено.

Нагадаємо, Ferrexpo AG – це група компаній, основні активи якої – кілька виробників залізної руди в Полтавській області України. Група зареєстрована у Швейцарії, входить до FTSE 250 Index.

