19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 19:08

Отключение света 11 ноября: в Украине будут действовать ограничения из-за последствий российских атак

10 ноября 2025, 19:08
В большинстве регионов Украины завтра, 11 ноября, будут введены ограничения потребления электроэнергии

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает RegioNews.

Причиной являются массированные российские ракетно-дроновые атаки на объекты энергетической инфраструктуры, повлекшие значительные повреждения энергообъектов и дефицит в энергосистеме.

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:

с 00:00 до 23:59.

В "Укрэнерго" отмечают, что время и объем отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго своего региона и экономно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили о том, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Укрэнерго отключения света
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
