Отключение света 11 ноября: в Украине будут действовать ограничения из-за последствий российских атак

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает RegioNews.

Причиной являются массированные российские ракетно-дроновые атаки на объекты энергетической инфраструктуры, повлекшие значительные повреждения энергообъектов и дефицит в энергосистеме.

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 3,5 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:

с 00:00 до 23:59.

В "Укрэнерго" отмечают, что время и объем отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго своего региона и экономно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили о том, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.