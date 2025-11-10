Відключення світла 11 листопада: в Україні діятимуть обмеження через наслідки російських атак

Про це повідомили в "Укренерго", передає RegioNews.

Причиною є масовані російські ракетно-дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, які призвели до значних пошкоджень енергооб’єктів та дефіциту в енергосистемі.

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

з 00:00 до 23:59.

В "Укренерго" наголошують, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українців закликають слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону та ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження.

Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.