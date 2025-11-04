12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 13:50

Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди

04 ноября 2025, 13:50
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
В среду, 5 ноября, в Украине температура воздуха самая низкая будет в западной части, +8…+11 градусов, самой высокой – в южной, до +17 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, на остальной территории ожидается в течение дня +11…+14 градусов.

"Большую часть территории Украины завтра будет определять антициклональное поле, поэтому существенные осадки маловероятны. Лишь небольшой влажный островок – Винницкая, Черновицкая область, Одесщина и ночью Житомирщина – покажет небольшие дожди", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра дождей не ожидается и даже немного потеплеет.

"С 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, 4 ноября на западе и севере Украины ожидается дождь, вызовет осадки холодный атмосферный фронт. Также небольшие дожди пройдут в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

погода прогноз осадки Синоптики
31 октября 2025
