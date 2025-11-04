Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 5 ноября, в Украине температура воздуха самая низкая будет в западной части, +8…+11 градусов, самой высокой – в южной, до +17 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, на остальной территории ожидается в течение дня +11…+14 градусов.

"Большую часть территории Украины завтра будет определять антициклональное поле, поэтому существенные осадки маловероятны. Лишь небольшой влажный островок – Винницкая, Черновицкая область, Одесщина и ночью Житомирщина – покажет небольшие дожди", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра дождей не ожидается и даже немного потеплеет.

"С 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, 4 ноября на западе и севере Украины ожидается дождь, вызовет осадки холодный атмосферный фронт. Также небольшие дожди пройдут в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.