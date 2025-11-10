На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Увечері 10 листопада дощі з'являться на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельниччини, Черкащини та у Чернівецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у вівторок, 11 листопада, впродовж дня дощі випадуть у більшості областей.

Температура повітря знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей, очікується +6…+10 градусів, на сході +10…+13 градусів, у південній частині буде найтепліше – +13…+17 градусів.

У Києві 11-го листопада також дощів побільшає, тепла поменшає, протягом дня у столиці лише +7…+9 градусів.

Як повідомлялось, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Про це заявила заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова.