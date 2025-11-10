17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 17:39

На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням

10 листопада 2025, 17:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Увечері 10 листопада дощі з'являться на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельниччини, Черкащини та у Чернівецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у вівторок, 11 листопада, впродовж дня дощі випадуть у більшості областей.

Температура повітря знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей, очікується +6…+10 градусів, на сході +10…+13 градусів, у південній частині буде найтепліше – +13…+17 градусів.

У Києві 11-го листопада також дощів побільшає, тепла поменшає, протягом дня у столиці лише +7…+9 градусів.

Як повідомлялось, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Про це заявила заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова.

Українці можуть заробляти на власних генераторах: Мінцифри запустило нову ініціативу
10 листопада 2025, 17:54
СБУ викрила понад дві сотні священнослужителів УПЦ (МП), які працювали на Кремль
10 листопада 2025, 17:43
У Львові потяг на смерть збив жінку
10 листопада 2025, 17:35
В Одесі чоловік відкрив вогонь по "шахедах" просто з балкона - відео
10 листопада 2025, 17:25
Наступного року в Україні з'являться двоповерхові пасажирські вагони
10 листопада 2025, 17:13
ДБР попередило хабарі чиновникам на понад 44 млн грн
10 листопада 2025, 16:55
Смертельна ДТП на Рівненщині: легковик вилетів на зустрічку на зіткнувся з вантажівкою
10 листопада 2025, 16:55
14 тисяч марок із Гітлером і свастикою: на кордоні з Польщею затримали контрабанду з нацистською символікою
10 листопада 2025, 16:40
На окупованому Запоріжжі росіяни відловлюють домашніх тварин заради хутра
10 листопада 2025, 16:15
07 серпня 2025
