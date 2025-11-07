Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу дожди в большинстве областей маловероятны, в воскресенье дожди охватят значительную часть Украины, кроме восточных областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, температура воздуха будет составлять в течение дня +9…+13 градусов, в южной части +10…+15 градусов.

Днем в воскресенье на западе и севере немного похолодает воздух, до +7…+11 градусов.

В Киеве 8 ноября без осадков, днем +10…+12 градусов, в воскресенье, 9 ноября, в столице похолодает до +8…+10 градусов, пройдет небольшой дождь. Также возможны туманы.

"11-12 ноября в большинстве областей Украины прибавится дождей и похолодает", – предупредила Н.Диденко.

Как сообщалось, начало ноября удивит аномальной погодой. Кое-где столбики термометров поднимались до +17 градусов.