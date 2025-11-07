14:10  07 ноября
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07 ноября 2025, 13:29

В Украине закрыли 14 мошеннических колл-центров: обманывали украинцев и иностранцев

07 ноября 2025, 13:29
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуратура Офиса Генерального прокурора прекратила деятельность сети из 14 мошеннических колл-центров, работавших в Запорожской, Ровенской, Черкасской областях и столице

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Незаконный бизнес маскировали под псевдоброкерские сервисы и фиктивные инвестиционные платформы, а операторы звонили по телефону гражданам Украины, стран ЕС и Азии, представляясь работниками международных финансовых компаний. Они убеждали людей вкладывать средства в "высокодоходные инвестиции", обещая быстрый и гарантированный доход.

На самом деле, деньги пострадавших сразу переводились на счета организаторов. Среди жертв были граждане разных стран, а суммы мошеннических вложений оцениваются как значительные.

Во время обысков правоохранители изъяли более 800 единиц компьютерной техники, около 500 мобильных телефонов, серверное оборудование, обеспечивающее работу колл-центров, а также черновые записи с данными пострадавших и алгоритмами работы операторов.

Сейчас идет установка организаторов сети, а также лиц, причастных к ее финансированию и техническому обеспечению. Изъятые документы и техника имеют ключевое доказательство для следствия.

Офис Генерального прокурора отмечает продолжение комплексных мер по выявлению и ликвидации мошеннических колл-центров, которые систематически выманивают средства граждан на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении в Житомире незаконного майнинг-центра, работавшего "в обход счетчиков". По данным следствия, организатор из Киева нанес государству ущерб более 2,3 миллиона гривен всего за восемь месяцев деятельности.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
