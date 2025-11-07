Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратура Офиса Генерального прокурора прекратила деятельность сети из 14 мошеннических колл-центров, работавших в Запорожской, Ровенской, Черкасской областях и столице

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Незаконный бизнес маскировали под псевдоброкерские сервисы и фиктивные инвестиционные платформы, а операторы звонили по телефону гражданам Украины, стран ЕС и Азии, представляясь работниками международных финансовых компаний. Они убеждали людей вкладывать средства в "высокодоходные инвестиции", обещая быстрый и гарантированный доход.

На самом деле, деньги пострадавших сразу переводились на счета организаторов. Среди жертв были граждане разных стран, а суммы мошеннических вложений оцениваются как значительные.

Во время обысков правоохранители изъяли более 800 единиц компьютерной техники, около 500 мобильных телефонов, серверное оборудование, обеспечивающее работу колл-центров, а также черновые записи с данными пострадавших и алгоритмами работы операторов.

Сейчас идет установка организаторов сети, а также лиц, причастных к ее финансированию и техническому обеспечению. Изъятые документы и техника имеют ключевое доказательство для следствия.

Офис Генерального прокурора отмечает продолжение комплексных мер по выявлению и ликвидации мошеннических колл-центров, которые систематически выманивают средства граждан на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении в Житомире незаконного майнинг-центра, работавшего "в обход счетчиков". По данным следствия, организатор из Киева нанес государству ущерб более 2,3 миллиона гривен всего за восемь месяцев деятельности.