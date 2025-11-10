ДБР попередило хабарі чиновникам на понад 44 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з протидії злочинам, які завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, впродовж січня – жовтня 2025 року працівники ДБР задокументували злочини, через які держава зазнала збитків на 12 млрд 793 млн грн.

Сума виявлених хабарів, отриманих фігурантами кримінальних проваджень, перевищила 44 млн грн.

"З метою відшкодування завданих збитків слідчими накладено арешт на майно підозрюваних та обвинувачених на 1 млрд 850 млн грн. Завдяки роботі працівників ДБР до державного бюджету вже повернуто понад 2 млрд 532 млн грн", – додали у відомстві.

