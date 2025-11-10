08:57  10 листопада
10 листопада 2025, 09:54

Росія атакувала Україну "Кинджалами" і 67 дронами: скільки цілей вдалось збити

10 листопада 2025, 09:54
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 10 листопада ворог атакував Україну двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал”, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 52 ворожі дрони на сході, півдні та центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 9 локаціях.

Зазначається, що інформація щодо ракет уточнюється – дані про падіння/влучання не надходили.

Атака на Україну 10 листопада 2025 року

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада російська армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Пошкоджені храм і будівля банку.

