Фото: ОВА

В ночь на 10 ноября российская армия атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

На Никопольшину россияне запустили артиллерию и БпЛА. Ударили по Никополю и Покровской громаде. В результате атаки горел частный дом.

На Синельниковщину захватчики направили беспилотники, атаковав Васильковскую громаду – загорелся храм, повреждено здание банка.

К счастью, повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, днем 9 ноября российские войска совершили массированную атаку по Роменской громаде в Сумской области. В результате ударов возникли масштабные пожары – горели складские помещения и транспортные средства.