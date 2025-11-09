16:52  09 листопада
09 листопада 2025, 17:20

Три дрони атакували українську ТЕЦ на біомасі: опубліковані кадри з місця події

09 листопада 2025, 17:20
Фото: Facebook/Andriy Grinenko
Вночі 9 листопада три дрони атакували одну з українських теплоелектроцентралей (ТЕЦ), збудовану у 2016 році компанією "Кліар Енерджі"

Про це повідомив співзасновник проєкту Андрій Гриненко, передає RegioNews.

За його словами, станція була першою великою ТЕЦ на біомасі в Україні та стала еталоном для галузі. Вона демонструє можливість енергетичної незалежності завдяки використанню місцевих ресурсів.

"Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну. На щастя, ніхто не постраждав", – зазначив Гриненко.

Станція продовжує працювати, а на місці події оперативно діяли співробітники ТЕЦ та технічні команди. Вони забезпечили безпеку об'єкта та зменшили ризики подальших пошкоджень.

Експерти відзначають, що подібні атаки на критичну енергетичну інфраструктуру можуть мати значний вплив на стабільність енергопостачання. Проте на даний момент станція працює безперебійно, а всі ключові системи залишаються функціональними.

Нагадаємо, Київ може опинитися перед енергетичною катастрофою, якщо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не відновлять роботу протягом трьох днів. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив на критичності ситуації під час пресконференції про підготовку до осінньо-зимового періоду.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
