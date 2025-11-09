16:52  09 листопада
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
15:54  09 листопада
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
13:53  09 листопада
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2025, 16:52

Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада

09 листопада 2025, 16:52
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Україні 10 листопада очікується хмарна погода з опадами

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Невеликі дощі місцями прогнозують у західних та північних областях, а на півдні та більшості центральних регіонів вони будуть помірними вночі. Вночі та вранці, за винятком північних областей, очікується туман, що може ускладнити видимість на дорогах.

Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, у західних областях трохи прохолодніше – 1-6°. Денна температура складатиме 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°.

На Київщині та у столиці очікується хмарна погода з місцевими невеликими дощами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 8-13°. У Києві вночі 7-9° тепла, вдень повітря прогріється до 10-12°.

Метеорологи радять водіям та пішоходам бути обережними через тумани вранці та вночі, а також враховувати дощі при плануванні поїздок.

Як повідомлялось, початок листопада здивує аномальною погодою. Подекуди стовпчики термометрв піднімались до +17 градусів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна погода листопад туман дощ температура
В Україні закрили 14 шахрайських кол-центрів: ошукували українців та іноземців
07 листопада 2025, 13:29
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
07 листопада 2025, 13:21
Росіяни вдарили по енергооб’єктах у чотирьох областях – Міненерго
07 листопада 2025, 10:54
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Вітчизняна зброя на фронті: Україна виробляє $1 млрд техніки власними силами – Independent
09 листопада 2025, 17:50
Три дрони атакували українську ТЕЦ на біомасі: опубліковані кадри з місця події
09 листопада 2025, 17:20
ЗСУ зупинили наступ РФ на сході Запорізької області: зачистили Солодке та Рівнопілля
09 листопада 2025, 16:35
Смертельна ДТП на трасі "Київ–Чоп": загинуло подружжя пенсіонерів
09 листопада 2025, 16:07
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
09 листопада 2025, 15:54
Зеленський підписав нові санкції: під ударом "гаманець" Путіна та російські урядовці
09 листопада 2025, 15:19
У поліції оприлюднили наслідки атак на Дніпропетровщині: понад 30 ударів і поранений цивільний
09 листопада 2025, 14:36
Середня зарплата в Україні перевищила 26 тисяч гривень: де платять найбільше
09 листопада 2025, 14:18
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
09 листопада 2025, 13:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »