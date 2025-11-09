Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Невеликі дощі місцями прогнозують у західних та північних областях, а на півдні та більшості центральних регіонів вони будуть помірними вночі. Вночі та вранці, за винятком північних областей, очікується туман, що може ускладнити видимість на дорогах.

Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9° тепла, у західних областях трохи прохолодніше – 1-6°. Денна температура складатиме 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°.

На Київщині та у столиці очікується хмарна погода з місцевими невеликими дощами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 8-13°. У Києві вночі 7-9° тепла, вдень повітря прогріється до 10-12°.

Метеорологи радять водіям та пішоходам бути обережними через тумани вранці та вночі, а також враховувати дощі при плануванні поїздок.

Як повідомлялось, початок листопада здивує аномальною погодою. Подекуди стовпчики термометрв піднімались до +17 градусів.