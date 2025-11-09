17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
09 листопада 2025, 10:39

"Людське сафарі" на лінії фронту: Анжеліна Джолі про життя в Миколаєві та Херсоні під дронами

09 листопада 2025, 10:39
Фото: Instagram/angelinajolie
Анжеліна Джолі відвідала Миколаїв і Херсон, щоб зустрітися з сім’ями, які проживають на лінії фронту

Про це акторка написала у Instagram, передає RegioNews.

Актриса відзначила, що загроза безпілотників у цих містах постійна і відчутна. За її словами, у небі чути тихе гудіння, яке місцеві жителі називають "людським сафарі", оскільки дрони використовуються для стеження та тероризування людей.

Під час візиту Джолі спостерігала, як цивільне населення пристосовується до постійної небезпеки. Школи, клініки та дитячі садки перевели в укріплені підвали. Місцеві жителі змушені жити в умовах постійного психологічного навантаження і страху, з яким вони стикаються щодня.

Актриса зазначила, що ситуація в Україні нагадує їй про страждання цивільних у інших конфліктних регіонах світу, зокрема у Судані, Газі, Ємені та Демократичній Республіці Конго. За її словами, складно зрозуміти, чому в світі з потужними дипломатичними ресурсами немає ефективних заходів для захисту мирного населення.

Джолі також відзначила важливу роль місцевих організацій та волонтерів, які підтримують цивільних, серед яких Marsh Zhinoк, Генеральне консульство України у Великій Британії, Fight for Right NGO та Help Ukraine Team. Вона підкреслила, що мужність цих людей надихає і показує, що уряди теж повинні мати можливість захищати громадян у подібних умовах.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали тренера з бойового самбо, який супроводжував Анджеліну Джолі під час її поїздки з гуманітарною місією до Херсона. Після затримання до ТЦК голлівудська акторка завітала особисто.

