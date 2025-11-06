Источник фото: Instagram/pishchikov39

Об этом сообщает издание "Граница", передает RegioNews.

В Николаеве задержан мужчина, сопровождавший голливудскую актрису Анджелину Джоли во время ее поездки в Херсон. Как выяснилось, речь идет о Дмитрии Пищикове – тренере по боевому самбо и ММА из Кропивницкого.

На страницах в соцсетях мужчина отмечал, что кроме спортивной деятельности занимается восстановительными массажами. После инцидента он написал знакомым, что уже "выпущен из ТЦК", однако вопрос с его статусом пока остается открытым. В своем сообщении он также в шутку отметил, что Джоли его "пока не отбила", намекая, что актриса все же посещала территориальный центр не из-за бытовой нужды, а именно из-за ситуации с ним.

Брат Дмитрия подтвердил, что мужчина не охранник актрисы, а представляет общественную организацию и выполнял роль сопровождающего волонтера. Он подчеркнул, что Пищиков не находится в розыске. По словам родных, мужчина имеет проблемы со спиной и медицинское заключение военно-врачебной комиссии, согласно которому пригоден только для службы в тылу до 2025 года. Его телефон остается выключенным – в последний раз он выходил на связь с территориального центра.

Напомним, что после задержания Дмитрия в николаевский ТЦК заезжала и сама Анджелина Джоли. В военкомате тогда заявили, что актриса якобы попросилась в туалет. Однако эту версию публично подвергли критике в местных Телеграмм-каналах, где ее назвали "недостоверной" и "такой, в которую трудно поверить".

Ранее сообщалось, визит Анджелины Джоли в ТЦК в Херсоне оброс неожиданными подробностями – источники в Сухопутных войсках опровергли драматические слухи об "освобождении" охранника актрисы. Оказалось, что голливудская звезда просто попросилась в туалет, а ее охранника, офицера запаса, только пригласили установить личность без какого-либо силового задержания.