12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
06 ноября 2025, 13:45

Волонтер, а не охранник: в Николаеве задержали тренера по самбо, сопровождавший Анджелину Джоли

06 ноября 2025, 13:45
Источник фото: Instagram/pishchikov39
Мужчина, сопровождавший Анджелину Джоли во время поездки в Херсон, оказался украинским тренером по боевому самбо

Об этом сообщает издание "Граница", передает RegioNews.

В Николаеве задержан мужчина, сопровождавший голливудскую актрису Анджелину Джоли во время ее поездки в Херсон. Как выяснилось, речь идет о Дмитрии Пищикове – тренере по боевому самбо и ММА из Кропивницкого.

На страницах в соцсетях мужчина отмечал, что кроме спортивной деятельности занимается восстановительными массажами. После инцидента он написал знакомым, что уже "выпущен из ТЦК", однако вопрос с его статусом пока остается открытым. В своем сообщении он также в шутку отметил, что Джоли его "пока не отбила", намекая, что актриса все же посещала территориальный центр не из-за бытовой нужды, а именно из-за ситуации с ним.

Брат Дмитрия подтвердил, что мужчина не охранник актрисы, а представляет общественную организацию и выполнял роль сопровождающего волонтера. Он подчеркнул, что Пищиков не находится в розыске. По словам родных, мужчина имеет проблемы со спиной и медицинское заключение военно-врачебной комиссии, согласно которому пригоден только для службы в тылу до 2025 года. Его телефон остается выключенным – в последний раз он выходил на связь с территориального центра.

Напомним, что после задержания Дмитрия в николаевский ТЦК заезжала и сама Анджелина Джоли. В военкомате тогда заявили, что актриса якобы попросилась в туалет. Однако эту версию публично подвергли критике в местных Телеграмм-каналах, где ее назвали "недостоверной" и "такой, в которую трудно поверить".

Ранее сообщалось, визит Анджелины Джоли в ТЦК в Херсоне оброс неожиданными подробностями – источники в Сухопутных войсках опровергли драматические слухи об "освобождении" охранника актрисы. Оказалось, что голливудская звезда просто попросилась в туалет, а ее охранника, офицера запаса, только пригласили установить личность без какого-либо силового задержания.

задержание Николаев ТЦК волонтер Анджелина Джоли Дмитрий Пищиков
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
