В Україні падають ціни на соняшникову олію: що відбувається на внутрішньому ринку

Ілюстративне фото

Соняшникова олія в українських портах подешевшала на 35 USD/т. Це сталось лише на менш ніж два тижні

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами аналітиків, суттєве зниження цін відбувається під впливом здешевлення пальмової олії. При цьому експерти додали, що тиск на ціни надає світове збільшення кількості пропозицій олії, зокрема ріпакової та соняшникової, що характерно для даного етапу сезону.

Станом на 5 листопада ціни попиту на соняшникову олію в українських портах здебільшого не перевищують 1230 USD/т СРТ-порт, що нижче цін, озвучених 24 листопада, на 35 USD/т, коли фіксувався найбільший рівень цін за останні три роки.

При цьому максимальна вартість соняшникової олії минулого року на початку листопада становила 1140 USD/т СРТ-порт, а на аналогічну дату у 2023 році – 730 USD/т СРТ-порт.

