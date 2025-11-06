Прикордонники знищили склад паливно-мастильних матеріалів росіян на Півдні

фото: ДПСУ

На Південному напрямку українські прикордонники тримають під контролем будь-які переміщення ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема, під час чергового розвідувального польоту, оператори БпЛА Держприкордонслужби виявили рух особового складу противника, який вже самостійно "засвітив" власні позиції: місце зберігання пального, бліндаж, укриття та спостережний пункт.

Інформація від "координаторів" не підлягала сумніву, тому аеророзвідники, без вагань, "відпрацювали" FPV-дронами по всіх цілях.

У підсумку, склад пально-мастильних матеріалів знищено, укриття уражені, а російські загарбники розбіглись.

