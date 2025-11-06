12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
06 листопада 2025, 13:29

Прикордонники знищили склад паливно-мастильних матеріалів росіян на Півдні

06 листопада 2025, 13:29
фото: ДПСУ
На Південному напрямку українські прикордонники тримають під контролем будь-які переміщення ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема, під час чергового розвідувального польоту, оператори БпЛА Держприкордонслужби виявили рух особового складу противника, який вже самостійно "засвітив" власні позиції: місце зберігання пального, бліндаж, укриття та спостережний пункт.

Інформація від "координаторів" не підлягала сумніву, тому аеророзвідники, без вагань, "відпрацювали" FPV-дронами по всіх цілях.

У підсумку, склад пально-мастильних матеріалів знищено, укриття уражені, а російські загарбники розбіглись.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники показала кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів. У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
