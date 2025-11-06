19:59  06 листопада
06 листопада 2025, 23:00

Ринок вершкового масла "штормить": що в Україні відбувається з цінами

06 листопада 2025, 23:00
Ілюстративне фото
Через подорожчання сировини ситуація з вершковим маслом в Україні нелегка. Виробники змушені робити великі знижки, що негативно впливає на прибутковість

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У жовтні в Україні ціни на вершкове масло дещо впали. Проте це сталось не через покращення умов, а навпаки: виробники вимушені конкурувати ще більше, і знижують ціни.

Які зараз ціни на вершкове масло в Україні

Auchan

  • Масло Селянське 72,5% (200 грамів) 100,50 гривні;

  • Масло Яготинське 73% (200 грамів) 114,60 гривні;

Megamarket

  • Масло Селянське 72,5% (200 грамів) 121,70 гривні;

Metro

  • Масло Селянське 72,5% (200 грамів) 134 гривні;

  • Масло Яготинське 73% (200 грамів) 116,48 гривні;

Novus

  • Масло Яготинське 73% (200 грамів) 114 гривень;

АТБ

  • Масло Яготинське 73% (200 грамів) 116,40 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що зараз в Україні стабільно продають вершкове масло в Україні лише ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. При цьому поточний рівень цін для більшості виробників є збитковим. Особливо для тих, хто працює у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

