В Украине еще один банк сочли неплатежеспособным

Украинский банк "РВС Банк" сочли неплатежеспособным. Уже выбрана временная администрация для вывода его с рынка финансовых услуг

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что доля банка составила 0,04% активов платежеспособных банков по состоянию на октябрь 2025 года, поэтому событие не влияет на стабильность банковского сектора.

Известно, что банк не выполнил требование НБУ – и не представил доработанный с учетом замечаний план финансового оздоровления в определенный срок. Кроме того, финучреждение продолжало рисковую деятельность.

Перед этим прессслужба банка проинформировала о закрытии своих отделений в ряде городов.

