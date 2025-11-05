15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
05 листопада 2025, 15:50

В Україні ще один банк визнали неплатоспроможним

05 листопада 2025, 15:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Український банк "РВС Банк" визнали неплатоспроможним. Уже обрано тимчасову адміністрацію для виведення його з ринку фінансових послуг

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на жовтень 2025 року, тому подія не впливає на стабільність банківського сектору.

Відомо, що банк не виконав вимогу НБУ – і не подав доопрацьований з урахуванням зауважень план фінансового оздоровлення у визначений термін. Крім того, фінустанова продовжувала ризикову діяльність.

Перед цим пресслужба банку поінформувала про закриття своїх відділень у низці міст.

Як повідомлялось, українців і бізнес, які зловживають банківськими рахунками, вноситимуть до "чорного списку". Це передбачено законопроєктом №11577, який зареєстрували у Верховній Раді.

НБУ економіка банк банкрутство Україна
