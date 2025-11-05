В Україні ще один банк визнали неплатоспроможним

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Український банк "РВС Банк" визнали неплатоспроможним. Уже обрано тимчасову адміністрацію для виведення його з ринку фінансових послуг

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на жовтень 2025 року, тому подія не впливає на стабільність банківського сектору.

Відомо, що банк не виконав вимогу НБУ – і не подав доопрацьований з урахуванням зауважень план фінансового оздоровлення у визначений термін. Крім того, фінустанова продовжувала ризикову діяльність.

Перед цим пресслужба банку поінформувала про закриття своїх відділень у низці міст.

Як повідомлялось, українців і бізнес, які зловживають банківськими рахунками, вноситимуть до "чорного списку". Це передбачено законопроєктом №11577, який зареєстрували у Верховній Раді.