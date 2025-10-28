Реестр дропов: украинцев и бизнес, злоупотребляющих банковскими счетами, будут вносить в "черный список", — законопроект
В Украине могут ввести Реестр дроп — специальный список лиц и компаний, злоупотребляющих банковскими счетами или способствующих финансовым мошенничествам
Соответствующий законопроект №11577 зарегистрирован в Верховной Раде, передает RegioNews.
Кого будут вносить в Реестр:
- Обычных граждан – если банк обнаружит, что человек передал свою карту, счет или доступ к онлайн-банкингу третьим лицам.
- Бизнес (торговцев) — если они принимают оплату за товары или услуги неофициально, например, на личные карты вместо бизнес-счетов.
Какие последствия для тех, кто попадет в черный список:
- банки будут обязаны установить лимиты на проведение платежных операций;
- ограничить количество карт и счетов, которые лицо может открыть в одном банке.
Банки будут проверять клиентов по этому Реестру при открытии новых счетов или входе в мобильное приложение с нового устройства.
Инициаторы законопроекта отмечают, что создание Реестра поможет бороться с финансовыми мошенничествами, отмыванием средств и использованием "дропов" в незаконных схемах.
Напомним, украинские банки стали чаще блокировать карточки и счета граждан. Причиной может стать даже обычный перевод знакомому или покупка товара в интернете у продавца, не зарегистрированного в качестве предпринимателя.