Реестр дропов: украинцев и бизнес, злоупотребляющих банковскими счетами, будут вносить в "черный список", — законопроект

В Украине могут ввести Реестр дроп — специальный список лиц и компаний, злоупотребляющих банковскими счетами или способствующих финансовым мошенничествам

Соответствующий законопроект №11577 зарегистрирован в Верховной Раде, передает RegioNews.

Кого будут вносить в Реестр:

Обычных граждан – если банк обнаружит, что человек передал свою карту, счет или доступ к онлайн-банкингу третьим лицам.

Бизнес (торговцев) — если они принимают оплату за товары или услуги неофициально, например, на личные карты вместо бизнес-счетов.

Какие последствия для тех, кто попадет в черный список:

банки будут обязаны установить лимиты на проведение платежных операций;

ограничить количество карт и счетов, которые лицо может открыть в одном банке.

Банки будут проверять клиентов по этому Реестру при открытии новых счетов или входе в мобильное приложение с нового устройства.

Инициаторы законопроекта отмечают, что создание Реестра поможет бороться с финансовыми мошенничествами, отмыванием средств и использованием "дропов" в незаконных схемах.

Напомним, украинские банки стали чаще блокировать карточки и счета граждан. Причиной может стать даже обычный перевод знакомому или покупка товара в интернете у продавца, не зарегистрированного в качестве предпринимателя.