На полицях магазинів змінюються ціни на фрукти. Деякі з них знову дорожчають на тлі закінчення сезону

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Яблуко цього тижня подешевшало до 20-70 гривень за кілограм. Те саме стосується груші: ціна впала до 40-110 гривень за кілограм. При цьому кілограм сливи тепер подорожчав до 30-45 гривень.

Серед імпортних фруктів найбільше подорожчали апельсини: до 60-125 гривень за кілограм. Діапазон цін на мандарини розширився до 45-160 гривень за кілограм. Водночас кілограм лимонів подешевшав до 95-115 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні за останній рік у 2,2 раза подорожчали яблука. При цьому експерти прогнозують, що популярний фрукт до кінця року знову зросте в ціні.